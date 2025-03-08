Российские бойцы стали запутывать противника бурятскими словами

Российские бойцы группировки войск «Восток» стали запутывают военных ВСУ при штурме их позиций бурятскими словами, рассказал один из военнослужащих с позывным «Бурят». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать», — рассказал боец.

Например, российские военные говорят по рации вместо «вперед» — «урагшаа», вместо «один» — «нэгэн», «два» — «хоер», «три» — «гурба». Фактически, бурятские слова выступают в качестве простого кода.

В результате украинские военные даже при перехвате сообщений оказываются не в состоянии оперативно спрогнозировать действия российских бойцов, отметил «Бурят».