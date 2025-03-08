Telegram ввел платные сообщения, сообщили разработчики мессенджера в официальном блоге. Функция доступна в новой версии программы.

«Если вам часто пишут в Telegram, вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время», — говорится в сообщении.

Функция доступна владельцам подписки Premium — теперь они могут сделать свои личные сообщения платными для тех, кого нет в списке контактов. Аналогичная функция появилась для комментариев в каналах.

Для этого нужно перейти в меню «Настройки», далее «Конфиденциальность» и затем в «Сообщения». Стоимость выставляется в «звездах» — внутренней валюте Telegram. Доступны настройки функции, включая добавление пользователей в список исключений и выбор суммы платежа.

Также в Telegram обновили настройки конфиденциальности. Если пользователю пишет незнакомый человек, то около его профиля отображается его дата регистрация, страна и статус верификации.