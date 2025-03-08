Йокич установил уникальный рекорд НБА

Сербский баскетболист «Денвера» Никола Йович установил уникальное достижение в НБА, которое до этого не покорялось ни одному игроку в истории лиги.

В матче против «Финикса» 30-летний центровой набрал 30 очков, добавил к этому 21 подбор и 22 передачи. «Денвер» победил в овертайме со счетом 149:141.

Ни одному игроку НБА не удавалось оформить так называемый трипл-дабл с подобными показателями — 30 и более очков, а также по 20 и более передач и подборов.

Йокич трижды становился лучшим игроком регулярного сезона НБА, в 2023 году его признали самым ценным игроком финала плей-офф