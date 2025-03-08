Как проверить билеты мартовского тиража «Русского лото»

Лотерея «Русское лото» разыграет в 1623-м тираже, приуроченном к 8 Марта, сразу 50 гарантированных призов по 1 миллиону рублей. Вероятность стать миллионером будет значительно выше, чем в обычных тиражах. Как проверить праздничные билеты на выигрыши?

Выигрышные комбинации мартовского тиража «Русского лото» разыграют 9 марта 2025 года. Начало прямой трансляции на канале НТВ — в 8.20 по московскому времени. Официальные результаты будут опубликованы на сайте «Столото» сразу после завершения розыгрыша.

Как проверить бумажные билеты «Русского лото»

При покупке бумажных билетов «Русского лото» на праздничный тираж, приуроченный к 8 Марта, доступен самый азартный способ проверки — вычеркивать выпавшие числа, которые в прямом эфире называет ведущий, достающий бочонки из мешка.

В 1623-м тираже игра будет идти до 88 хода. Таким образом, после завершения розыгрыша в мешке останется только два бочонка. По правилам, чем меньше остается бочонков в конце, тем выше общие шансы на выигрыш. Примерно каждый второй билет принесет деньги.

Если посмотреть тираж в прямом эфире не получится, билеты праздничного тиража №1623 можно будет проверить на сайте «Столото» в разделе «Проверка билетов». На странице нужно выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер билета.

Есть способ сэкономить время — если при покупке бумажных билетов игрок назвал номер телефона, то по нему можно зарегистрироваться на сайте «Столото» или в мобильном приложении. Бумажные билеты после этого отобразятся в личном кабинете.

Как проверить электронные билеты

Проверить электронные билеты праздничного тиража «Русского лото» значительно проще — после захода на сайт «Столото» и авторизации в личном кабинете все выигрыши сразу покажут пользователю.

Статус цифровых билетов обычно меняется не сразу, поэтому открывать портал сразу после розыгрыша 8 марта не стоит, лучше подождать несколько часов. После этого можно зайти на вкладку «Мои билеты» — напротив каждого билета будет указана сумма выигрыша.