Астрономы увидели в космосе множество загадочных «призраков»

Австралийские астрономы зафиксировали множество загадочных структур в глубоком космосе, их назвали радиопризраками. Опубликованные на сайте Университета Западного Сиднея данные были получены с помощью проекта EMU.

В его рамках ученые изучали небо с помощью телескопов MeerKAT и ASKAP, пытаясь понять, как впервые сформировались звезды и галактики и как они эволюционировали. Для этого они «картографировали» южное полушарие неба с беспрецедентной детализацией.

В результате были обнаружены таинственные объекты класса ORC (Odd Radio Circles), которые видны только в радиодиапазоне. В оптическом диапазоне «орки» не излучают, объяснить их природу ученые пока не в состоянии.

Они имеют правильную форму, находятся слишком далеко от заметных скоплений звезд и вряд ли могут создаваться взрывами сверхновых. Также их не удалось связать с галактиками, в которых происходит активное звездообразование.

Исследователи отметили, что проект EMU завершен только на 25%, поэтому полученные данные — лишь начало исследования так называемой «Вселенной с низкой поверхностной яркостью», которая наверняка таит множество загадок.