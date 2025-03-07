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Астрономы увидели в космосе множество загадочных «призраков»

Источник:
Sibnet.ru
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Австралийские астрономы зафиксировали множество загадочных структур в глубоком космосе, их назвали радиопризраками. Опубликованные на сайте Университета Западного Сиднея данные были получены с помощью проекта EMU.

В его рамках ученые изучали небо с помощью телескопов MeerKAT и ASKAP, пытаясь понять, как впервые сформировались звезды и галактики и как они эволюционировали. Для этого они «картографировали» южное полушарие неба с беспрецедентной детализацией.

В результате были обнаружены таинственные объекты класса ORC (Odd Radio Circles), которые видны только в радиодиапазоне. В оптическом диапазоне «орки» не излучают, объяснить их природу ученые пока не в состоянии.

Объект класса ORC
Объект класса ORC
Фото: Jayanne English MeerKAT / CC BY-SA 4.0

Они имеют правильную форму, находятся слишком далеко от заметных скоплений звезд и вряд ли могут создаваться взрывами сверхновых. Также их не удалось связать с галактиками, в которых происходит активное звездообразование.

Исследователи отметили, что проект EMU завершен только на 25%, поэтому полученные данные — лишь начало исследования так называемой «Вселенной с низкой поверхностной яркостью», которая наверняка таит множество загадок.

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