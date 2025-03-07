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Разработан молекулярный жесткий диск

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые разработали молекулярный метод для зашифрованного хранения больших объемов данных. Он способен стать прорывом в создании емких жестких дисков.

Открытие описано в статье «Молекулярная логика жестких дисков для хранения больших объемов данных», опубликованной журналом Nature. Исследователи продемонстрировали возможность записывать до 96 состояний в каждой ячейке накопителя.

Достижение подтвердили с использованием атомно-силового микроскопа. Наконечник микроскопа измерял рельеф поверхности молекулярного жесткого диска и уровень заряда в каждой точке записи, все состояния можно было «снять».

Экспериментальный блок перспективного накопителя содержал примерно двести металлоорганических комплексных молекул, которые в процессе обработки самостоятельно собирались в монослой на поверхности подложки.

Считывание и запись производились с помощью наконечника проводящего атомно-силового микроскопа с радиусом действия 25 нанометров, при этом менялось физико-химическое состояние молекул.

При считывании измерялся ток, протекающий через материал и наконечник микроскопа. Так как изменения приводили к накоплению в точке записи определенного количества ионов, их количество влияло на итоговые показатели тока.

В перспективе технология может увеличить плотность хранения данных на жестких дисках, однако для ее коммерциализации потребуется создание долговечных и надежных наконечников атомно-силовых микроскопов, сейчас их срок службы составляет всего несколько десятков часов.

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Dicky

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карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.

GammiPluh

Франция не Украина, ее жалеть ни кто не будет