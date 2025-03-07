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Украина впервые применила французские истребители Mirage

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-воздушные силы Украины впервые использовали в зоне боевых действий французские истребители Mirage 2000. Самолеты применили для отражения российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале.

Киев получил французские истребители только месяц назад, до недавнего времени они находились на территории Польши. Перед передачей техники самолеты перекрасили, а также позволили украинским пилотам провести несколько тестовых вылетов.

Париж не объявлял точного количества переданных Украине истребителей Mirage 2000. По данным французских СМИ, украинские военные получили всего шесть самолетов, при этом поставки неоднократно переносились.

Программу поставок Mirage 2000летом 2024 года анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Перед передачей техники украинские летчики несколько месяцев проходили переподготовку на территории Франции.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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