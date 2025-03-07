Новый фильм «Наша Russia. 8 марта» покажут на ТНТ

Новый фильм «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и
Сергеем Светлаковым покажут 7 марта в 22.00 на ТНТ.
«Наша Russia. 8 марта» – это продолжение хитового скетч-шоу
нулевых в формате полнометражного музыкального фильма.
В новых предлагаемых обстоятельствах, так или иначе
связанных с праздником, зрители увидят любимых персонажей оригинальной
передачи.
Среди них экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов,
учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай
Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков, перманентно «думающие о
России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутёвый бездельник Александр
Родионович Бородач, просящий понять его и простить.
Все герои по-своему отметят 8 марта и поздравят женщин. В
тизере электрик Григорий Лепс поёт в самодельный микрофон, Сергей Лазарев
примеряет образ школьного учителя, а Александр Серов исполняет хит «Я люблю
тебя до слёз» в собственной машине.
Тем временем Бородач берется за световой меч, Беляков
вручает жене корону королевы красоты, а реальные Светлаков и Галустян раздают
цветы женщинам в центре Москвы.