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Новый фильм «Наша Russia. 8 марта» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Наша Russia. 8 марта»

Новый фильм «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым покажут 7 марта в 22.00 на ТНТ.

«Наша Russia. 8 марта» – это продолжение хитового скетч-шоу нулевых в формате полнометражного музыкального фильма.

В новых предлагаемых обстоятельствах, так или иначе связанных с праздником, зрители увидят любимых персонажей оригинальной передачи.

Среди них экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов, учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков, перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутёвый бездельник Александр Родионович Бородач, просящий понять его и простить.

Все герои по-своему отметят 8 марта и поздравят женщин. В тизере электрик Григорий Лепс поёт в самодельный микрофон, Сергей Лазарев примеряет образ школьного учителя, а Александр Серов исполняет хит «Я люблю тебя до слёз» в собственной машине.

Тем временем Бородач берется за световой меч, Беляков вручает жене корону королевы красоты, а реальные Светлаков и Галустян раздают цветы женщинам в центре Москвы.

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