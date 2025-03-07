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Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению

Источник:
РБК
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Диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о желании начать переговоры о денуклеаризации.

Переговоры о ядерном разоружении нужны как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения международной безопасности, приводит РБК заявление Пескова. Но в них должны участвовать и европейские ядерные державы — Великобритания и Франция, отметил он.

«Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств», — пояснил Песков.

По его словам, также нужно узнать точку зрения Пекина, поскольку этот вопрос с китайской стороной пока не прорабатывался.

Ранее Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы от ядерного оружия избавились «мы все», включая Китай.

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Политика #Мир #Военная политика
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где Франция, и где Восточное Средиземноморье?вот лично мне! очень не нравится когда всякие шалопаи,...