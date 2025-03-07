Ученый прокомментировал совет не есть после шести часов вечера

Не есть после шести вечера, чтобы похудеть — популярное утверждение, но никакого научного обоснования у него нет, сообщил микробиолог Дмитрий Алексеев.

«Наука ничего по этому поводу, на самом деле, серьезного не думает», — так в программе «Дробышевский +» на RTVI Алексеев ответил на вопрос, можно ли есть после 18.00.

Однако если человек обильно поест незадолго до сна, то не сможет погрузиться в сон из-за пищеварительных процессов, отметил ученый.

«Не советуется, например, (есть перед сном) большое количество свежих овощей, которые будут подвержены газообразованию, пока мы спим. Мозг не уснет, если микробы активно выделяют СО2», — пояснил Алексеев.

Самый сытный, обильный прием пищи лучше делать в середине дня, чтобы вся еда усвоилась, а энергия не перешла в запасы на боках, посоветовал он.

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