Россия нанесла удар по энергетике Украины

Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минообороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, цель удара достигнута. «Все объекты поражены», — отметили в Минобороны.

Всего с 1 по 7 марта ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены аэродромы, склады с боеприпасами, производства, склады и пункты управления ударных дронов, места базирования катеров, пункты дислокации украинских сил, националистов и наемников, уточнили в военном ведомстве.