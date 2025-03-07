Ученые зафиксировали реакцию мозга на дорогие и дешевые товары

Российские исследователи зафиксировали реакцию мозга на высокие и низкие цены, связанную с центрами принятия решений и оценки выгоды. Результаты работы опубликовал журнал Frontiers in Human Neuroscience.

В эксперименте участникам показывали телефоны с разными ценами – высокими, низкими и обычными. Затем им предлагалось оценить, подходит ли к цене слово «дорого» или «дешево». Мозговая активность фиксировалась с помощью магнитоэнцефалографии.

При неправдоподобных ценах усиливался сигнал N400 —это реакция мозга на неожиданность. Завышенные цены вызывали более сильную реакцию, чем заниженные, а большие скидки вызывают недоверие. Ученые также обратили внимание, что реакция также зависела от бренда.

Эксперименты подтвердили, что по активности мозга можно определить приемлемую цену. Так, лобная кора и передняя поясная извилина дополнительно активизируются при несоответствии цены ожиданиям.

«Это значит, что оценка стоимости — автоматический процесс, запускающийся до осознанного выбора. Восприятие цены это часть автоматических процессов мозга, запускающихся до того, как мы это осознаем», — пояснил руководитель исследования Василий Ключарев.

Результаты исследования будут интересны для маркетологов. Дело в том, что теперь можно оценивать восприятие цен на уровне мозговой активности, отказавшись от традиционных опросов. Это позволит выбирать «идеальную» стоимость товара.