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Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Источник:
«Коммерсантъ»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы здорово, если бы «все избавились от ядерного оружия». Он собирается провести переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем.

У США и России сейчас больше всего ядерного оружия, но в течение четырех-пяти лет Китай их догонит. «Было бы хорошо, если бы мы все провели денуклеаризацию. Потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая», — приводит «Коммерсантъ» заявление Трампа.

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Он отметил, что в свой предыдущий срок на посту президента «очень продвинулся» в контактах о ядерном разоружении с Россией, также он обсуждал это с Китаем. Трамп выразил желание начать с Москвой и Пекином переговоры по этому поводу.

По состоянию на июнь 2024 года эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира оценивали арсенал США в 5044 ядерные боеголовки, России — 5580.

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Политика #Мир #Военная политика
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