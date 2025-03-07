Сбивший журналиста Лучанского водитель добился смягчения приговора

Новосибирский областной суд признал законным решение о смягчении наказания водителю Никите Лазькову, виновному в гибели журналиста «Вести Новосибирск» Антона Лучанского, сообщили суды общей юрисдикции региона.

Лишение свободы заменят более мягким видом наказания — принудительными работами сроком на 2 года 4 месяца 8 дней, с удержанием 10% заработка в доход государства. Такое решение в августе 2024 года принял Первомайский районный суд, это решение обжаловала супруга погибшего журналиста.

Лазьков в марте 2020 года на автомобиле Mercedes сбил Лучанского, который выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Водитель был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и выплате 1 миллиона рублей семье погибшего.

Виновный водитель начал просить о смягчении наказания в 2022 году, он трижды подавал ходатайство.