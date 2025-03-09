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Женщин предупредили о вреде секс‑игрушек

Источник:
«Газете.ру»
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Главная опасность вибратора заключается в том, что он вызывает привыкание к определенному виду стимуляции, предупредила психолог и сексолог Ольга Карпова.

«Есть даже термин – "синдром привыкания к вибратору ". Это состояние, когда мозг настолько адаптируется к сильной и ритмичной стимуляции, что обычный секс без вибратора кажется менее ярким. Но это не навсегда. Если использовать только мощные вибраторы и не давать себе других видов стимуляции, тело может "запомнить" этот способ как единственный», — рассказала Карпова в интервью «Газете.ру».

Она отметила, что «это не потеря чувствительности, а просто "привычка". «Как если бы вы ели суп только ложкой, а потом дали вилку и растерялись», — объяснила сексолог.

По словам Карповой, чувствительность можно вернуть. Достаточно разнообразить стимуляцию. 

«Вибратор — это просто инструмент, как ложка или зубная щетка. Он не делает вагину "нечувствительной", но если пользоваться только им, тело может забыть, что удовольствие бывает разным», — объяснила Карпова.

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