Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен на саммите Евросоюза потребовала выделить на оборону Европы 800 миллиардов евро, при том, что годовой бюджет ЕС составляет 200 миллиардов евро.

Экстренный саммит Евросоюза утвердил план перевооружения, который обойдется странам Европы в 800 миллиардов евро, при годовом бюджете ЕС в 200 миллиардов евро.

По словам депутата Европарламента Тьерри Мариани, это план приведет к резкому росту налоговой нагрузки в странах сообщества. «Европейский союз, по существу, финансируется на 90–95% за счет дотаций от стран-членов. 41% этих фондов составляют поступления от Германии и Франции», — пояснил он «Известиям».

«Я думаю, что это еще один шаг к мечте Брюсселя о введении общеевропейского налога для всех граждан ЕС, что, по сути, будет означать упразднение суверенитета отдельных стран», — отметил Мариани.

По его мнению, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации накануне саммита в Брюсселе — просто способ объяснить французам, что им нужно будет тратить свои деньги ради милитаристских амбиций главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Власти и СМИ нам постоянно говорили, что Россия — банкрот, что у нее нет денег на вооружение солдат и что РФ ворует стиральные машины, чтобы делать ракеты. А теперь внезапно нам говорят, что российские танки едут в Европу», — заключил Мариани.