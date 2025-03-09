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Мужчинам дали совет, как избавиться от страха перед сексом

Источник:
Sibnet.ru
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Синдром ожидания сексуальной неудачи является самой распространенной психологической причиной нарушений эрекции, рассказал уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

«Эту проблему еще называют СТОСН (синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи), считается, что данный синдром является проявлением социальной тревожности», — написал Лубенников в своем телеграм-канале.

По его словам, синдром можно лечить лекарствами и индивидуальной психотерапией. «Но, самым эффективным является работа с парой, с взаимоотношениями в паре», — отметил врач.

Чистосердечное признание в сексуальных затруднениях партнерше способно уменьшить страх перед половым контактом. Благодаря такому подходу уменьшается ответственность за возможную неудачу и снижается гиперконтроль и эмоциональное напряжение, объяснил Лубенников.

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Есть и другой способ. Его суть заключается в выдаче мужчине «охранной грамоты» — медицинского заключения, в котором написано, что у него нет заболеваний половой сферы, но есть невроз ожидания, тормозящий половую функцию, сказал врач.

Этот «документ» поможет мужчине вернуть уверенность в себе и облегчит вступление в интимный контакт. Партнершу с этой «охраной грамотой» стоит ознакомить либо заранее, либо после сексуальной неудачи, посоветовал Лубенников.

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