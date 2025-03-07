«Сбер» снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%

«Сбербанк» снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%, сообщила пресс-служба банка.

Сбер снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%. Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%, уточнила пресс-служба.

«Снижение стало возможным на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа», — отметили в банке.

В «Сбере» также сообщили, что клиентам банка по-прежнему доступна опция по снижению ставки с помощью начисления ежемесячного кешбэка в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами «Спасибо» для заемщиков с пакетом услуг «Сберпремьер» и 1% с подпиской «Сберпрайм+».

Ранее «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке на 1,0-1,5 процентного пункта. Минимальная ставка на новостройки теперь составляет 28,2%, на вторичном рынке — 27,6%.