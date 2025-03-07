Трамп дал Зеленскому шанс вернуться к переговорам

Президент США Дональд Трамп дал понять украинскому президенту, что у Киева еще есть возможность вернуться к переговорам, заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Вашингтон доволен первыми шагами Украины в направлении к мирному урегулированию конфликта, отметил спецпосланник. «Трамп сказал, что есть путь назад, и президент Зеленский продемонстрировал, что намерен идти по этому пути в духе доброй воли. Он извинился, он сказал, что благодарен. Он сказал, что хочет работать над достижением мира», — приводят «Известия» слова Уиткоффа.

Ранее Трамп сообщил, что получил «важное письмо от украинского президента Зеленского». «В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир»,— сказал президент США.

Он отметил, что также получает от российской стороны «мощные сигналы» о готовности к началу мирного процесса по Украине. «Пришло время остановить это безумие», — указал Трамп.