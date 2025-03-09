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Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой

Источник:
Daily Express
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Модель разрушений после удара по Лондону ракетой с ядерной боеголовкой мощностью 800 килотонн
Модель разрушений после удара по Лондону ракетой с ядерной боеголовкой мощностью 800 килотонн
Фото: © NuclearSecrecy.com/Getty

Британский ученый смоделировал ущерб Лондону после удара российской межконтинентальной баллистической ракетой с ядерной боеголовкой мощностью 800 килотонн.

Профессор Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн выложил на портале NuclearSecrecy.com карту разрушений Лондона после ядерного взрыва.

Веллерштейн предположил, что по столице Британии нанесен удар российской межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 Sickle, или «Серп»). Она имеет моноблочную боевую часть мощностью 800 килотонн.

В случае удара по Вестминстеру в центре Лондона, ущерб будет катастрофическим. Внутри эпицентра взрыва, выделенного оранжевым, все, по сути, испарится, приводит Daily Express расчеты ученого.

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В умеренной зоне поражения «при давлении в пять фунтов на квадратный дюйм большинство жилых зданий обрушится, увечья будут повсеместны, а смертельные случаи — широко распространены», считает Веллерштейн.

В обозначенной желтым цветом третьей зоне «будет несколько полегче». Люди там получат ожоги, которые могут «повлечь за собой инвалидность или потребовать ампутации», рассказал профессор.

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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

Так же в меморандуме прописано о нейтральности и внеблоковом статусе окраины