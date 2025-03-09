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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поставит Зеленскому новый ультиматум

Источник:
Bloomberg
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Президент США Дональд Трамп потребует от Киева скорейшего прекращения огня, чтобы увязать его со сделкой по добыче полезных ископаемых, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп готов подписать сделку о контроле США над природными ресурсами Украины, работа над которой была отложена после ссоры с украинским президентом с Владимиром Зеленским, при условии, что Киев согласится на реальные шаги по перемирию и переговорам с Москвой, рассказали источники.

США надавили на Зеленского, приостановив всю военную помощь и прекратив передачу разведданных. Это было сделано для того, чтобы убедить украинского президента пойти навстречу интересам Трампа.

Но, как отмечает Bloomberg,  нет никаких признаков что США вынуждают Москву идти на компромиссы. Это резко противоречит требованиям, выдвинутым Зеленскому, констатирует агентство.

Ранее стало известно, что высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в среду, чтобы обсудить усилия по достижению прекращения огня в войне с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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