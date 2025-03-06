Британские крылатые ракеты Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ после отказа США поставлять украинским военным разведывательные данные.

Решение Вашингтона прекратить обмен военной информацией с Киевом может иметь самые серьезные последствия, предупредили эксперты, опрошенные изданием Daily Mail. Без таких данных наведение дальнобойных ракет стало невозможным.

Крылатые ракеты Storm Shadow Украине передают европейские партнеры. Комплекс разработан Францией и Великобританией. Он может поражать цели на расстоянии от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.

В статье отмечается, что без Storm Shadow ВСУ не смогут наносить удары по складам боеприпасов, командным центрам и критически важной инфраструктуре российской армии, которые удалены от линии фронта.