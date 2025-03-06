Россиянам стали доступны звонки в 1945 год

Акция «Ура Победе!» стартовала в России, сообщила пресс-служба Минцифры. Россияне могут позвонить на бесплатный номер 1945 и окунуться в атмосферу военного времени. Акция продлится до 15 мая 2025 года

В проекте участвуют все основные операторы связи. Набрав номер, можно послушать сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Это уникальная возможность услышать голос легендарного диктора, рассказывающего о событиях тех лет.

Кроме того, абоненты могут установить на свой телефон вместо стандартного гудка одну из известных военных песен, таких как «Катюша» или «Темная ночь». Доступна и загрузка юбилейного логотипа Победы.

Набрав номер 1945, пользователь попадет в главное голосовое меню, навигация по которому происходит через цифровые команды. Например, чтобы прослушать сводку Юрия Левитана, нужно нажать цифру 4.

Сводки примечательны тем, что они ежедневные. Проигрываемое сообщение соответствует реальной исторической дате. Если позвонить на номер 6 мая, то будет зачитана сводка от 6 мая 1945 года.