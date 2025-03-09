НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Предсказана глобальная эпидемия ожирения к 2050 году

Источник:
The Lancet
248 5

Международная группа ученых предсказала, что большая часть населения Земли к середине века столкнется с проблемой ожирения, что создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения.

Уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 миллиарда человек) и треть детей и подростков (746 миллиона человек) будут иметь проблемы с ожирением, приводит журнал The Lancet отчет ученых.

Ожирение увеличит риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака. Особую тревогу у ученых вызывает тот факт, что ожирение теперь развивается в более раннем возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь неочевидных причин набора веса

Авторы исследования связывают рост ожирения с глобальными провалами в политике здравоохранения и отсутствием эффективных мер профилактики.

Наиболее высокие уровни ожирения зафиксированы в Океании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Например, в Науру и Тонга более 70% взрослых женщин страдают ожирением. В США ожирением страдают около 42% мужчин и 46% женщин.

Еще по теме
Ученые нашли в человеке продлевающий жизнь жир
Женщин предупредили о вреде секс‑игрушек
Ученый прокомментировал совет не есть после шести часов вечера
Выявлена связь между качеством спермы и долголетием
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
Вес упаковок шоколада в России уменьшат на треть
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин попросил женщину‑медика из Тувы не возвращаться на фронт
Трамп поставит Зеленскому новый ультиматум
Пескова поразила перебранка Зеленского и Трампа
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
22
Вес упаковок шоколада в России уменьшат на треть
21
Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине