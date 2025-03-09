Предсказана глобальная эпидемия ожирения к 2050 году

Международная группа ученых предсказала, что большая часть населения Земли к середине века столкнется с проблемой ожирения, что создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения.

Уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 миллиарда человек) и треть детей и подростков (746 миллиона человек) будут иметь проблемы с ожирением, приводит журнал The Lancet отчет ученых.

Ожирение увеличит риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и некоторых видов рака. Особую тревогу у ученых вызывает тот факт, что ожирение теперь развивается в более раннем возрасте.

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Авторы исследования связывают рост ожирения с глобальными провалами в политике здравоохранения и отсутствием эффективных мер профилактики.

Наиболее высокие уровни ожирения зафиксированы в Океании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Например, в Науру и Тонга более 70% взрослых женщин страдают ожирением. В США ожирением страдают около 42% мужчин и 46% женщин.