Apple представила новый MacBook Air

Apple официально презентовала обновленный MacBook Air на чипе M4, технические характеристики ноутбука были опубликованы на сайте компании.

Новинка вышла в двух вариантах: с 13,6-дюймовым и 15,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina. В качестве «ядра» используется процессор M4, который выпускается с использованием 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения. В его состав входят десять вычислительных ядер CPU.

Разработчики уточнили, что MacBook Air 2025 года на M4 быстрее самого производительного MacBook Air на Intel в 23 раза. В базовой комплектации ноутбук также имеет 16 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

MacBook Air 2025 Фото: © Apple

Дизайн новинки практически не изменился, однако сменилась веб-камера — модуль теперь поддерживает функцию Center Stage, которая удерживает пользователя в центре кадра при перемещении.

MacBook Air на M4 поддерживает подключение до двух внешних мониторов с разрешением 6К. Также ноутбук предлагает расширенную систему безопасности со сканером отпечатков пальцев Touch ID и зарядным устройством MagSafe.

Младшая модель с экраном 13,6 дюйма стоит в США 999 долларов — это на 100 долларов ниже стартовой цены на MacBook Air M3 в 2024 году. Доступны четыре расцветки. Официальные продажи стартуют 12 марта.