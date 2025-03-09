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Наука определилась с причиной исчезновения неандертальцев

Источник:
Nature Communications
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Неандертальцы
Неандертальцы
Фото: Kojotisko / Public Domain Dedication (CC0)

Ученые подтвердили гипотезу о том, что причиной исчезновения неандертальцев стала критическая потеря генетического разнообразия, сообщила антрополог Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала.

«Мы впервые получили столь наглядное доказательство сокращения генетического разнообразия перед вымиранием неандертальцев», — приводит Nature Communications слова Конде-Вальверде.

Палеоантропологи сравнили образцы с хорватской стоянки неандертальцев Крапина (130 тысяч лет назад) и поздних стоянок неандертальцев во Франции, Бельгии и Израиле (41–64 тысячи лет назад). Анализ показал, что между этими периодами произошло значительное снижение генетического разнообразия.

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Ученые выяснили, что к уменьшению генетического разнообразия примерно 100 тысяч лет назад привело резкое сокращение численности популяции неандертальцев.

При этом древние останки из Крапины показали неожиданно высокую степень разнообразия, сравнимую с образцами возрастом 430 тысяч лет. Это опровергает гипотезу о раннем генетическом кризисе у неандертальцев.

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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

Так же в меморандуме прописано о нейтральности и внеблоковом статусе окраины