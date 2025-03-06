Флот США пополнил «умный» корабль без экипажа

Стартовали испытания нового беспилотного надводного судна Defiant USV, спроектированного для работы без экипажа, сообщило Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Строительство Defiant было завершено в начале февраля 2025 года. Defiant имеет длину около 55 метров и водоизмещение 240 тонн. В ближайшее время ему предстоит пройти обширную испытательную программу, уточнило агентство.

Основным подрядчиком проекта является компания Serco, которая занимается разработкой корабля-робота с 2020 года. Базовая комплектация Defiant USV без каких-либо дополнительных систем стоит около 25 миллионов долларов.

Отмечается, что Defiant может стать важным шагом на пути к роботизации всего флота ВМС США. Так как на судне нет экипажа, оно имеет более узкий корпус без классической рубки, что позволило повысить скрытность и гидродинамику.