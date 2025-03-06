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Флот США пополнил «умный» корабль без экипажа

Источник:
Sibnet.ru
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Defiant USV
Defiant USV
Фото: © DARPA

Стартовали испытания нового беспилотного надводного судна Defiant USV, спроектированного для работы без экипажа, сообщило Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Строительство Defiant было завершено в начале февраля 2025 года. Defiant имеет длину около 55 метров и водоизмещение 240 тонн. В ближайшее время ему предстоит пройти обширную испытательную программу, уточнило агентство.

Основным подрядчиком проекта является компания Serco, которая занимается разработкой корабля-робота с 2020 года. Базовая комплектация Defiant USV без каких-либо дополнительных систем стоит около 25 миллионов долларов.

Отмечается, что Defiant может стать важным шагом на пути к роботизации всего флота ВМС США. Так как на судне нет экипажа, оно имеет более узкий корпус без классической рубки, что позволило повысить скрытность и гидродинамику.

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