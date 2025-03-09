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Ученые нашли в человеке продлевающий жизнь жир

Источник:
Aging Cell
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Особый бурый жир увеличивает продолжительность жизни и физическую выносливость у млекопитающих на 30%, выяснили ученые из Медицинского центра Рутгерса.

Исследования показали, что генетически модифицированные грызуны с большим количеством бурого жира в организме могут двигаться на 30% быстрее, чем обычные. Они также гораздо медленнее устают, приводит журнал Aging Cell отчет ученых.

В пожилом возрасте у таких грызунов меньше проявлялись типичные признаки старения. Бурый жир также защищал этих мышей от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Эта работа открывает новые перспективы для человека. На основе таких исследований можно создать препараты, которые позволят повысить долю бурого жира в организмах людей, а значит и увеличить продолжительность жизни, отметили ученые. 

Ранее считалось, что бурый жир есть только у младенцев. Он их защищает от переохлаждения. Но некоторое время назад его нашли и у взрослых. Оказалось, какая-то его часть остается в районе шеи, плеч и верхней части грудной клетки.

Выяснилось, что количество бурого жира у взрослых увеличивается на холоде, поскольку бурый жир нужен для обогрева организма.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

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