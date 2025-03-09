Ученые нашли в человеке продлевающий жизнь жир

Особый бурый жир увеличивает продолжительность жизни и физическую выносливость у млекопитающих на 30%, выяснили ученые из Медицинского центра Рутгерса.

Исследования показали, что генетически модифицированные грызуны с большим количеством бурого жира в организме могут двигаться на 30% быстрее, чем обычные. Они также гораздо медленнее устают, приводит журнал Aging Cell отчет ученых.

В пожилом возрасте у таких грызунов меньше проявлялись типичные признаки старения. Бурый жир также защищал этих мышей от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Эта работа открывает новые перспективы для человека. На основе таких исследований можно создать препараты, которые позволят повысить долю бурого жира в организмах людей, а значит и увеличить продолжительность жизни, отметили ученые.

Ранее считалось, что бурый жир есть только у младенцев. Он их защищает от переохлаждения. Но некоторое время назад его нашли и у взрослых. Оказалось, какая-то его часть остается в районе шеи, плеч и верхней части грудной клетки.

Выяснилось, что количество бурого жира у взрослых увеличивается на холоде, поскольку бурый жир нужен для обогрева организма.