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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предсказал исчезновение Макрона

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эмманюэль Макрон угрозы не представляет, и скучать по нему после его президентства никто не станет, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Французский президент накануне в специальном обращении заявил, что Россия превратилась «в угрозу для Франции и Европы». Он также выступил против перемирия на Украине и вновь предложил разместить там европейские войска.

«Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам "Микрон", однако, большой угрозы не представляет», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Он отметил, что Макрон исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. «И его не будет не хватать», — заключил зампред Совбеза России.

Макрон был переизбран на пост президента Франции весной 2022 года. Его полномочия истекают в 2027 году.

Тема: Военная операция на Украине
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