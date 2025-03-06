Находящийся под санкциями Россельхозбанк выпустил в App Store фирменное банковское приложение, защищенное от удаления необычной маскировкой. Программа называется «Учет надоев».

В описании приложения указывается, что программа «позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы».

Если скачать приложение, пользователь может авторизоваться с помощью логина и пароля и попасть в личный кабинет банка. Горячая линия Россельхозбанка подтвердила, что программа «Учет надоя» является официальным аналогом фирменного приложения кредитной организации.

Россельхозбанк попал под санкции в 2022 году. С тех пор официальное приложение банка регулярно удаляется в App Store. Однако «Учет надоев» доступен с января 2025 года, модераторы Apple его не трогают.