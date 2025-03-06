Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные встречи с украинской оппозицией. В частности, переговоры прошли с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии «Европейская солидарность».

Стороны обсуждали возможность проведения выборов до того, как начнутся мирные переговоры, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Окружение Трампа полагает, что действующий президент Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей.

Трамп в феврале 2025 года заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить новые выборы, а также назвал украинского лидера «диктатором». Полномочия Зеленского истекли весной прошлого года.

Экс-президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на источники в ЦИК и представителей офиса Зеленского сообщил журналистам, что выборы главы государства на Украине могут пройти 26 октября 2025 года.