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Депутат сообщил о нехватке тел для анатомических театров

Источник:
Sibnet.ru
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Российские медвузы столкнулись с нехваткой «трупных материалов» для учебного процесса, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на правительственном часе 5 марта.

«Хочу обратить внимание министерства на нехватку трупного материала. В некоторых вузах кадавры используются для учебного процесса десятки лет, хотя всего 10 лет можно. При этом мы закупаем учебные пособия в Юго-Восточной Азии за огромные деньги», — сказал Леонов.

Нехватка кадавров для специализированных вузов связана с принятым в 2012 году порядком передачи невостребованных тел, уточнил Леонов RTVI.

«Новый порядок фактически заблокировал передачу невостребованных тел для научных и образовательных целей, потому что необходимо брать соответствующие документы у представителей внутренних дел, но получить их достаточно сложно», — пояснил депутат.

По его мнению, необходимо упростить процедуру. Решить вопрос с порядком передачи невостребованных тел может только правительство, утвердив новый регламент.

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Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

Uynachalnica

Еще не вечер! Вот как мир заключим, так сразу...

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

~ST~

это как в том анекдоте: -Давай им морду набьем! - А если они нам? - А нам, то, за что?