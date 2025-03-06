Депутат сообщил о нехватке тел для анатомических театров

Российские медвузы столкнулись с нехваткой «трупных материалов» для учебного процесса, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на правительственном часе 5 марта.

«Хочу обратить внимание министерства на нехватку трупного материала. В некоторых вузах кадавры используются для учебного процесса десятки лет, хотя всего 10 лет можно. При этом мы закупаем учебные пособия в Юго-Восточной Азии за огромные деньги», — сказал Леонов.

Нехватка кадавров для специализированных вузов связана с принятым в 2012 году порядком передачи невостребованных тел, уточнил Леонов RTVI.

«Новый порядок фактически заблокировал передачу невостребованных тел для научных и образовательных целей, потому что необходимо брать соответствующие документы у представителей внутренних дел, но получить их достаточно сложно», — пояснил депутат.

По его мнению, необходимо упростить процедуру. Решить вопрос с порядком передачи невостребованных тел может только правительство, утвердив новый регламент.