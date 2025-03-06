Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России

Миграционный прирост в России по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, он на 95% компенсировал естественную убыль населения, следует из данных Росстата.

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек — 4,081 миллиона прибывших минус 3,513 миллиона выбывших, приводит РБК данные Росстата.

Миграционный прирост на 95,4% компенсировал естественную убыль населения в России, говорится в статистических материалах.

По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза: тогда превышение прибывших над выбывшими составило 203,6 тысячи человек. В последний раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек.