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Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России

Источник:
РБК
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Миграционный прирост в России по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, он на 95% компенсировал естественную убыль населения, следует из данных Росстата.

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек — 4,081 миллиона прибывших минус 3,513 миллиона выбывших, приводит РБК данные Росстата.

Миграционный прирост на 95,4% компенсировал естественную убыль населения в России, говорится в статистических материалах.

По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза: тогда превышение прибывших над выбывшими составило 203,6 тысячи человек. В последний раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек.

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Экономика #Рынок труда #Общество
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Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))

shatlnk

где Франция, и где Восточное Средиземноморье?вот лично мне! очень не нравится когда всякие шалопаи,...