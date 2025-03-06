Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США и России

Конфликт на Украине является прокси-войной между Соединенными Штатами и Россией, признал госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп считает, что это затянувшийся конфликт, который зашел в тупик. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в интервью Fox News.

Госсекретарь отметил, что Киев и Запад ранее считали, что достаточно будет просто давать Украине «все необходимое столько, сколько нужно» и тогда она сможет эффективно противостоять России. «Но это не стратегия», — убежден госсекретарь США.

Рубио заявил, что США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с Россией. «Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами— и с Россией, и с Украиной», — отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине.