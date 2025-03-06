НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США и России

Источник:
ТАСС
521 2

Конфликт на Украине является прокси-войной между Соединенными Штатами и Россией, признал госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп считает, что это затянувшийся конфликт, который зашел в тупик. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в интервью Fox News.

Госсекретарь отметил, что Киев и Запад ранее считали, что достаточно будет просто давать Украине «все необходимое столько, сколько нужно» и тогда она сможет эффективно противостоять России. «Но это не стратегия», — убежден госсекретарь США.

Рубио заявил, что США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с Россией. «Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами— и с Россией, и с Украиной», — отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине.



Еще по теме
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине
Европа признала полную победу России
Кремль назвал лучшее место для мирных переговоров
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Психоаналитик раскрыла причины возвращения к бывшим партнерам
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
54
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
32
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
24
Вес упаковок шоколада в России уменьшат на треть
23
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля
20
СМИ узнали о планах США по смягчению санкций против России