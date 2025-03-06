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Сарик Андреасян заявил, что «Тарковский — это ужасно»

Источник:
Sibnet.ru
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Сарик Андреасян
Фото: © кадр из видео на YouTube-канале Романа Костомарова

Режиссер Сарик Андреасян поругался со студентами киноколледжа, заявив, что Тарковский — это плохо и ужасно, а авторское кино — деградирующий кинематограф.

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Осторожно, Москва», Андреасян бурно отреагировал на вопрос одной из студенток об его отношении к авторскому кино. В качестве примера девушка привела «Анору» Шона Бейкера и творчество Андрея Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино. <...> Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — заявил Андреасян.

«Анору» режиссер назвал «маргинальным кино» и «лажей». «Маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете?» — ответил Андреасян студентке.

Встречу кинематографист покинул раньше времени. Представитель колледжа прокомментировал, что после «инцидента» провели диалог с учащимися.

Андреасян — режиссер порядка 30 фильмов и сериалов, среди них — «Служебный роман. Новое время», «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Онегин», «Чикатило», «Жизнь по вызову». Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные.

Тарковский — всемирно признанный режиссер. Его фильмы включают в списки лучших кинопроизведений всех времен. «Анора» Бейкера на 97-м «Оскаре» взяла пять статуэток.

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