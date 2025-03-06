Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации выступил против прекращения огня на Украине и предложил защитить Европу французским ядерным оружием.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — приводит РБК заявление Макрона. Мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины», считает он.

По словам Макрона, Россия превратилась «на долгие годы вперед, в угрозу для Франции и Европы». Он отметил, что мир вступает в «новую эру».

«США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше», — считает президент Франции.

Макрон сообщил, что Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине». Он также рассказал о намерении провести «стратегические дебаты о защите наших европейских союзников» французскими силами ядерного сдерживания.

Заявление президента Франции прозвучало на фоне потепления российской-американских отношений и реальных шагов России и США к мирному разрешению конфликта на Украине.