НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине

Источник:
РБК
213 3

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации выступил против прекращения огня на Украине и предложил защитить Европу французским ядерным оружием.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — приводит РБК заявление Макрона. Мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины», считает он.

По словам Макрона, Россия превратилась «на долгие годы вперед, в угрозу для Франции и Европы». Он отметил, что мир вступает в «новую эру». 

«США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше», — считает президент Франции.

Макрон сообщил, что Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине». Он также рассказал о намерении провести «стратегические дебаты о защите наших европейских союзников» французскими силами ядерного сдерживания.

Заявление президента Франции прозвучало на фоне потепления российской-американских отношений и реальных шагов России и США к мирному разрешению конфликта на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп заявил о «важном» послании Зеленского
Зеленский пожалел о скандале в США и пообещал «все исправить»
США остановили военную помощь: сколько продержится Украина
ВСУ потеряли большую часть танков Abrams
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Психоаналитик раскрыла причины возвращения к бывшим партнерам
Обсуждение (3)
Картина дня
Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине
Мишустин заявил, что санкции не смогли лишить россиянок цветов
Путин сообщил о снижении уровня уличной преступности
Ozon запустил продажу поддержаных автозапчастей
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек