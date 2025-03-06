Россия побеждает Запад и приобретает новых международных партнеров, констатировал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

«Если мы посмотрим ситуацию на фронте, Запад проигрывает, а Россия побеждает. И Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе и США. А Россия постоянно приобретает новых и новых друзей и партнеров», — цитирует парламентария ТАСС.

По словам Блага, экспансия НАТО к российским границам провалилась, а западные институты переживают кризис. На этом фоне депутат отметил, что ожидает в будущем большие проблемы у Европейского союза.

«И только какие-то западные европейские лидеры верят по-прежнему в агрессию против России. Это только вопрос времени, когда закончится Европейский союз», — подытожил парламентарий.