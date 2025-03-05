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Сериал ТВ-3 покажет сериал о беременной школьнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 поднимет социальную тему беременности подростков в сериале «16 лет и 9 месяцев».

По сюжету, главная героиня 16-летняя отличница Тоня, чтобы понравиться главному красавцу школы Семену, пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней – просто развлечение, а для Тони – первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна.

Девушка остается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно оказывается одноклассник Тони – Митя. Под гнетом осуждения со стороны общества героине придется пройти трудный путь.

В ролях: Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская, Анатолий Кот, Юлия Франц, Наталья Батрак, Мария Столярова.

Сериал покажут на канале ТВ-3, дата премьеры пока не назначена.

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Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))