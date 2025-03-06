Опровергнута теория случайного зарождения жизни на Земле

Появление разумной жизни на Земле не было случайным процессом, доказала команда ученых из США. Исследователи считают, что новые данные повышают шансы найти внеземные цивилизации.

Анализ показал, что разумная жизнь возникает в результате естественного взаимодействия биологических процессов и окружающей среды. Статья ученых из Университета штата Пенсильвания опубликована журналом Science Advances.

«Наш анализ показывает, что разумная жизнь — не редкое явление в космосе. Похоже, что она возникает не в результате цепи случайностей, а благодаря эволюционному процессу, который идет так быстро, как позволяют условия», — отметил профессор университета Джейсон Райт.

Ранее считалось, что возникновение жизни на Земле — результат уникального набора совпадений, практически невозможных для повторения. Сторонники гипотезы указывали на необходимость прохождения нескольких «трудных шагов» эволюции: от зарождения простейших клеток до появления разумных существ, на каждый из которых требуется около миллиарда лет.

Однако концепция «трудных шагов» не учитывала влияние изменений в физических и химических условиях на скорость эволюции, отметили авторы открытия. По их оценке, на ранних этапах развитие жизни могло замедляться не из-за трудностей эволюции как таковой, а из-за неблагоприятной среды.

Моделирование подтвердило, что возникновение жизни на планетах земного типа скорее правило, чем исключение. При этом на Земле подходящие условия для быстрого развития сложных форм жизни сложились только около 540 миллионов лет назад, в кембрийскую эру.