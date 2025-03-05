НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Выявлена связь между качеством спермы и долголетием

Источник:
Sibnet.ru
451 1

Мужчины с более высоким качеством спермы живут дольше, выяснили ученые Копенгагенского университетского госпиталя. Результаты исследования опубликовал журнал Human Reproduction.

В ходе масштабного анализа ученые изучили данные 78 тысяч человек за последние полвека. Оказалось, что мужчины с высокой подвижностью сперматозоидов живут в среднем на три года дольше, чем те, у кого этот показатель низкий.

Чем хуже качество спермы, тем короче ожидаемая продолжительность жизни, свидетельствуют проанализированные данные. При этом связь между качеством спермы и долголетием не объясняется хроническими заболеваниями.

По мнению ученых, низкое качество спермы может быть индикатором скрытых проблем со здоровьем, влияющих как на фертильность, так и на общее состояние организма у мужчин.

Это открывает возможность использовать тестирование спермы не только для оценки репродуктивного здоровья, но и для выявления потенциальных рисков развития серьезных заболеваний.

Еще по теме
Японские ученые повернули биологическое время вспять
Китай запустит «искусственное солнце»
Обнаружена смертельная опасность татуировок
Объяснен странный парадокс «погони за счастьем»
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Великий пост в 2025 году: меню на каждый день
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))