Выявлена связь между качеством спермы и долголетием

Мужчины с более высоким качеством спермы живут дольше, выяснили ученые Копенгагенского университетского госпиталя. Результаты исследования опубликовал журнал Human Reproduction.

В ходе масштабного анализа ученые изучили данные 78 тысяч человек за последние полвека. Оказалось, что мужчины с высокой подвижностью сперматозоидов живут в среднем на три года дольше, чем те, у кого этот показатель низкий.

Чем хуже качество спермы, тем короче ожидаемая продолжительность жизни, свидетельствуют проанализированные данные. При этом связь между качеством спермы и долголетием не объясняется хроническими заболеваниями.

По мнению ученых, низкое качество спермы может быть индикатором скрытых проблем со здоровьем, влияющих как на фертильность, так и на общее состояние организма у мужчин.

Это открывает возможность использовать тестирование спермы не только для оценки репродуктивного здоровья, но и для выявления потенциальных рисков развития серьезных заболеваний.