Раскрыты секреты хранения фрагмента черепа Гитлера

Фрагмент черепа Гитлера, являющийся ключевым вещественным доказательством его самоубийства, хранится в особых условиях, сообщила директор Государственного архива РФ Лариса Роговая.

Исторический экспонат, оказавшийся в Советском Союзе в 1945 году, находится в специальном сейфовом хранилище в фондах архива и круглосуточно охраняется Росгвардией, уточнила Роговая в интервью ТАСС.

«Отдельное сейфовое хранение обусловлено уникальностью этого документа. Он рассматривается как вещественное доказательство, относящееся к материалам дела под кодовым названием "МИФ", которое входит в состав фонда НКВД СССР», — пояснила она.

По словам директора архива, опечатанный сейф с фрагментом черепа размещен внутри архивохранилища, которое, в свою очередь, ежедневно опечатывается по окончании рабочего дня и сдается под охрану.

«Весь архивный комплекс находится под защитой, у нас постоянно дежурят сотрудники Росгвардии, поэтому вопросы безопасности решены полностью. Фрагмент черепа поступил к нам в 1976 году из специального архива», — добавила директор госархива.

Адольф Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в берлинском бункере под рейхсканцелярией. Правительственный квартал в то время уже находился под контролем советских войск.

Бункер, где скрывался нацистский лидер, был обнаружен частями 207-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, участвовавшей в штурме Рейхстага. Останки Гитлера и Евы Браун были найдены 5 мая 1945 года, о чем был составлен соответствующий акт.