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Браузер Firefox получил масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Mozilla выпустила Firefox 136, браузер получил множество новых функций, включая вертикальные вкладки, сообщается в официальном блоге сообщества.

Вертикальные вкладки ранее были доступны в браузере только при установке стороннего расширения. При этом нативная версия функции имеет ряд преимуществ — вкладки можно уменьшать, чтобы отображались только значки без названий.

Чтобы включить вертикальные вкладки, необходимо открыть «Настройки», найти раздел «Внешний вид браузера» и включить параметр «Показывать боковую панель». Затем выбрать «Включить вертикальные вкладки».

Важное изменение затронуло функцию HTTPS-First. Теперь Firefox в первую очередь всегда пытается загрузить сайт через HTTPS, однако если защищенная версия недоступна, он автоматически переключится на HTTP, не нарушая доступность ресурса.

Еще одно нововведение — появление собственных сборок Firefox Arm64 для Linux и Windows, которые работают быстрее и потребляют меньше энергии, чем при работе через эмулятор x86. Ранее в Firefox уже была реализована поддержка Arm64 на Mac.

Mozilla Firefox 136 под Linux теперь поддерживает аппаратное ускорение с графикой AMD при воспроизведении видео. В дополнение версия для Mac получила аппаратное ускорение при воспроизведении видеофайлов HEVC.

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жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))