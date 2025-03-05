Легендарной игре GTA 5 обновили графику

Компания Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto 5 Enhanced, культовой игре обновили графику и добавили поддержку современных технологий.

Новая версия GTA 5 получила трассировку лучей, ускоренные загрузки, поддержку масштабирования AMD FSR 3 и Nvidia DLSS 3. Кроме этого, теперь игра поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos.

Разработчики добавили в Grand Theft Auto 5 Enhanced эксклюзивный контент из GTA Online, включая животных и фотоохоту. Отмечается, что обновленная игра поддерживает все актуальные моды.

Владельцы классической версии игры получили GTA V Enhanced бесплатно, она уже доступна в Steam и Epic Games Store. При этом геймеры также могут выбрать для установки обычную редакцию GTA V, она получила название Legacy.

GTA V и GTA Online вышли в 2013 году на PS3 и Xbox 360, через год они появились на PS4 и Xbox One. Весной 2015 года игры стали доступны на ПК. На сегодня продажи проекта превысили 210 миллионов копий.