Кремль назвал лучшее место для мирных переговоров

Лучшим местом для будущих мирных переговоров президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина является Минск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — цитирует Пескова РБК.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что вопрос о трехсторонней встрече в Минске для переговоров по урегулированию конфликта пока не поднимался и не обсуждался.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою страну в качестве площадки для переговоров Трампа, Зеленского и Путина. Вместе с тем Лукашенко исключил возможность посредничества Минска в этих переговорах.