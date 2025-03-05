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Кремль назвал лучшее место для мирных переговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Лучшим местом для будущих мирных переговоров президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина является Минск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — цитирует Пескова РБК.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что вопрос о трехсторонней встрече в Минске для переговоров по урегулированию конфликта пока не поднимался и не обсуждался.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою страну в качестве площадки для переговоров Трампа, Зеленского и Путина. Вместе с тем Лукашенко исключил возможность посредничества Минска в этих переговорах.

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Политика #Мир
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