Обнаружена смертельная опасность татуировок

Татуировки повышают риск развития рака кожи и лимфомы, выяснили ученые Университета Южной Дании и Хельсинкского университета. Результаты исследования опубликовал журнал BMC Public Health.

Ученые наблюдали за близнецами — это позволило исключить влияние генетических факторов на возникновение онкологии. Оказалось, что крупные татуировки (размером более ладони) значительно повысили риски развития рака.

В частности, у обладателей татуировок вероятность развития лимфомы была в три раза выше, чем у близнецов, не имевших надписей на теле. Негативный эффект ученые объяснили воздействием частиц чернил.

Дело в том, что они не остаются в коже, а попадают в лимфатические узлы, которые играют важную роль в иммунной системе. Это может вызывать хроническое воспаление, что со временем приводит к аномальному росту клеток.

Теперь ученые планируют провести исследование механизма влияния чернил на лимфатическую систему на молекулярном уровне. Это поможет понять долгосрочные риски и предложить меры для их снижения.