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Японские ученые повернули биологическое время вспять

Источник:
Sibnet.ru
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Японские ученые из университета Осаки выяснили, что воздействие на определенный белок может повернуть время вспять для стареющих клеток и замедлить наступление возрастных изменений.

Исследователи выяснили, что снижение уровня протеина AP2A1 способно вернуть клеткам признаки молодости, затормозив развитие болезней, связанных с возрастом. Результатами исследований поделилось издание Daily Mail.

Оказалось, что избыточное количество белка AP2A1 приводит к увеличению размеров клеток и прекращению их деления. В результате с годами в человеческом теле накапливаются «клетки-зомби».

Вместо того чтобы запрограммировано погибать, они начинают выделять вещества, вызывающие воспаление, что провоцирует развитие таких возрастных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и артрит.

Эксперименты показали, что уменьшение концентрации AP2A1 в клетках приводило к их «омоложению» — клетки становились меньше и восстанавливали способность к нормальному делению.

Новые данные могут стать прорывом в изучении механизмов старения. Однако ученые отмечают, что процесс старения играет важную защитную функцию, предотвращая бесконтрольный рост клеток, который может привести к онкологическим заболеваниям.

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