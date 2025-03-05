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Объяснен странный парадокс «погони за счастьем»

Источник:
Applied Psychology: Health and Well-Being
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Международный коллектив психологов объяснил причину «парадокса счастья», при котором попытки человека стать счастливее снижают его удовлетворенность жизнью. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

В ходе эксперимента, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев, исследователи обнаружили, что чем сильнее люди стараются быть счастливыми, тем реже они используют самоконтроль.

Ученые предположили, что стремление к счастью и самоконтроль конкурируют за один и тот же «источник» психического ресурса. Чтобы доказать предположение, они заставили участников выполнить несколько действий.

Так, они предложили им составить списки объектов. Это занятие требует умственных ресурсов и самоконтроля. В итоге меньше времени потратили те, кто пытается быть счастливее. При попытке выбрать предмет, который повысит их уровень счастья, они затратили больше умственных усилий.

«Погоня за счастьем требует умственных затрат. Вместо того чтобы просто плыть по течению, вы пытаетесь почувствовать себя по-другому. Эти усилия истощают вашу способность делать то, что приносит вам счастье», — пояснили авторы исследования.

Ученые отметили, что не стоит «зацикливаться» на ощущении счастья и на том, что может его вызвать, так как подобные усилия вызывают обратный эффект. Вместо этого психологи порекомендовали принять в качестве источника счастья уже имеющиеся в наличии ресурсы.

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жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))