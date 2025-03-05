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Китай запустит «искусственное солнце»

Источник:
Sibnet.ru
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Китай планирует внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии уже к 2050 году, сообщила пресс-служба Китайской национальной ядерной корпорации.

Термоядерный синтез — это процесс, при котором легкие атомные ядра превращаются в более тяжелые, выделяя большое количество энергии. Этот механизм лежит в основе работы Солнца и других звезд.

В отличие от традиционной ядерной энергетики термоядерная реакция не приводит к образованию радиоактивных отходов и считается практически неисчерпаемым источником энергии.

Китайская установка, которую называют «искусственным солнцем», представляет собой токамак — устройство, использующее мощные магнитные поля для удержания перегретой плазмы и поддержания термоядерных реакций. Первые такие установки были разработаны в СССР.

Китай приступил к разработке технологии в 2023 году. На данный момент лишь несколько стран, включая США, Россию и Южную Корею, добились прогресса в изучении термоядерного синтеза. Однако Китай в ближайшее время намерен стать одним из лидеров в этой области.

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