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Российский Су‑35 перепугал оператора французского беспилотника. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пожаловался на «агрессивные и неприемлемые» действия российского истребителя Су-35 над Средиземным морем.

«Российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье», — заявил Лекорню.

Французский министр назвал действия российского летчика-истребителя «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Минобороны России заявило, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Оборона #Оружие #Армия #Видеоновости
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