Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пожаловался
на «агрессивные и неприемлемые» действия российского истребителя Су-35 над
Средиземным морем.
«Российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с
французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над
международными водами в Восточном Средиземноморье», — заявил Лекорню.
Французский министр назвал действия российского летчика-истребителя
«агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».
Минобороны России заявило, что все полеты самолетов Воздушно-космических
сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами
использования воздушного пространства.