Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пожаловался на «агрессивные и неприемлемые» действия российского истребителя Су-35 над Средиземным морем.

«Российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье», — заявил Лекорню.

Французский министр назвал действия российского летчика-истребителя «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Минобороны России заявило, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.