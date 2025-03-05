НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыта схема мошенников с доставкой цветов на 8 марта

Источник:
Sibnet.ru
368 0

Новая мошенническая схема набирает обороты перед 8 марта. Дамам отправляют букеты-сюрпризы, не указывая отправителя, предупредила пресс-служба Центробанка.

Вскоре им звонит «курьер» и просит назвать код из SMS-сообщения для подтверждения доставки, однако тот открывает доступ к мобильному банку жертвы.

«Человек, получив приятный сюрприз, концентрируется на эмоциях, а не на анализе ситуации. Мошенники играют на этом, имитируют официальность и создают спешку, в результате жертва, не вникая в детали, сообщает секретный код», — пояснил замначальника Банка России Павел Вернер.

В этой связи МВД России напомнило, что посторонним ни в коем случае нельзя сообщать коды из SMS от банков, операторов связи или портала «Госуслуг» посторонним. Даже если звонящий представляется сотрудником банка, курьером или госслужащим.

При подозрительных звонках правоохранители советуют немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или банковской карте.

Специалисты также рекомендуют усилить защиту своих аккаунтов, подключив двухфакторную аутентификацию для всех важных сервисов. Кроме того, полезно регулярно отслеживать историю банковских операций, чтобы вовремя заметить несанкционированное вмешательство.

Еще по теме
Как работает самозапрет на кредиты
«Сбер» снизил ставки по ипотечным кредитам
Цены на электричество в Европе упали ниже нуля
Подсчитан рост благосостояния российских олигархов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине
Что произойдет, если неподалеку разорвется ядерная бомба
Великий пост в 2025 году: меню на каждый день
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))