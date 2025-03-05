Раскрыта схема мошенников с доставкой цветов на 8 марта

Новая мошенническая схема набирает обороты перед 8 марта. Дамам отправляют букеты-сюрпризы, не указывая отправителя, предупредила пресс-служба Центробанка.

Вскоре им звонит «курьер» и просит назвать код из SMS-сообщения для подтверждения доставки, однако тот открывает доступ к мобильному банку жертвы.

«Человек, получив приятный сюрприз, концентрируется на эмоциях, а не на анализе ситуации. Мошенники играют на этом, имитируют официальность и создают спешку, в результате жертва, не вникая в детали, сообщает секретный код», — пояснил замначальника Банка России Павел Вернер.

В этой связи МВД России напомнило, что посторонним ни в коем случае нельзя сообщать коды из SMS от банков, операторов связи или портала «Госуслуг» посторонним. Даже если звонящий представляется сотрудником банка, курьером или госслужащим.

При подозрительных звонках правоохранители советуют немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или банковской карте.

Специалисты также рекомендуют усилить защиту своих аккаунтов, подключив двухфакторную аутентификацию для всех важных сервисов. Кроме того, полезно регулярно отслеживать историю банковских операций, чтобы вовремя заметить несанкционированное вмешательство.